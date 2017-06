In "Kudzu / the sixth phase/" verdichtete Bång Elemente von Performance, Konzertmusik, Hörspiel und Musiktheater zum musikdokumentarischen Drama. Am 8. April wurde das Werk im Deutschlandfunk Kammermusiksaal von den Curious Chamber Players uraufgeführt. Im Vorprogramm erklang Georg Katzers elektronische Produktion "De natura hominis", die die frühaufklärerische Suche nach der Natur des Menschen ironisch kommentiert.

Georg Katzer

De natura hominis, Elektroakustische Produktion

Malin Bång

Kudzu / the sixth phase/

The Curious Chamber Players

Leitung: Rei Munakata

Aufnahme vom 8. April 2017 aus dem Deutschlandfunk Kammermusiksaal