Der US-amerikanische Fotopublizist John G. Morris ist tot.

Er starb nach Angaben der Agentur Magnum im Alter von 100 Jahren in Paris. Morris war viele Jahre bei Magnum tätig, und spielte dort vor allem in den ersten Jahren nach der Gründung 1947 eine wichtige Rolle.



Der Verband "World Press Photo" erklärte, eine Legende sei gestorben. Als Bildredakteur arbeitete John G. Morris mit hunderten Fotografen zusammen und veröffentlichte in den US-Medien viele weltbekannte Fotos, unter anderem vom Ende des Zweiten Weltkriegs und aus Vietnam.