Österreichs Vizekanzler Strache und ORF-Moderator Wolf haben sich außergerichtlich geeinigt.

Nach dem Streit um einen Facebook-Post werde sich Strache per Inserat in der "Kronen Zeitung" und zehn Tage lang auf seinem Facebook-Profil für den Vorwurf der Lüge entschuldigen. Das teilte Wolf auf seinem Blog und auf seiner Facebookseite mit. Straches Sprecher bestätigte dies der österreichischen Nachrichtenagentur APA.



Vor einem Monat hatte Strache bei Facebook ein Bild von Wolf mit dem Text gepostet: "Es gibt einen Ort, wo Lügen und Fake News zu Nachrichten werden. Das sind der ORF und das Facebook-Profil von Armin Wolf." Strache ergänzte den Post mit Emojis und bezeichnete ihn als Satire. Wolf klagte wegen Kreditschädigung, Ehrenbeleidigung und übler Nachrede.



Strache übernimmt laut Wolf zudem sämtliche Kosten des bisherigen Verfahrens und zahlt eine Entschädigung von 10.000 Euro. Die will Wolf an das Dokumentationsarchiv des österreichischen Widerstandes spenden. Wolf bezeichnete die Einigung als "sinnvoller als ein möglicherweise jahrelanger Rechtsstreit durch mehrere Instanzen".

Diese Nachricht wurde am 14.03.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.