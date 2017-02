Fragile Schönheit Island und der Massentourismus

Wild, cool, heiß. Atemberaubend. Island verzaubert Touristen. Es zischt aus dem Boden, Wasserfälle donnern in die Tiefe, lange schwarze Strände erstrecken sich an der Küste und Felsen ragen wie aus einer Fabelwelt empor. Ein Land der Schriftsteller, und der phantasievollen Künstler. Island zieht erlebnishungrige Touristen an.

Von Jessica Sturmberg