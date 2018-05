Die SPD-Vorsitzende Nahles hat die Einigung mit der Union in der Wohnungsbaupolitik begrüßt. Im Dlf sagte sie, auf der Klausur der Fraktionsspitzen habe man sich auf ein ganzes Bündel von Maßnahmen zum Schutz von Mietern geeinigt. Heute geht es auf der Koalitionstagung in Murnau um Digitalisierung.

Die Fraktionsvorsitzenden Kauder -CDU-, Nahles -SPD- und CSU-Landesgruppenchef Dobrindt einigten sich gestern auf ihrer Tagung in Bayern auf eine stärkere Förderung des Wohnungsbaus. So soll beispielsweise ein Baukindergeld zum Erwerb von Eigentum eingeführt werden - rückwirkend zum 1. Januar 2018.



Nahles sagte im Deutschlandfunk, man habe damit eine Offensive für bezahlbares Wohnen auf den Weg gebracht. Insgesamt sollten zwei Milliarden Euro in den sozialen Wohnungsbau investiert werden. Das gezielte "Herausmodernisieren" von Mietern werde zur Ordnungswidrigkeit erklärt.



Im Zusammenhang mit den Äußerungen von CSU-Landesgruppenchef Dobrindt über eine - so wörtlich - "Anti-Abschiebe-Industrie" mahnte Nahles zu mehr Gelassenheit. Es sei bei den Koalitionsvereinbarungen lange darüber gesprochen worden, wie mit dem Klagerecht der Asylbewerber umgegangen werden solle. Nun solle Innenminister Seehofer seine Arbeit machen und die getroffenen Vereinbarungen umsetzen.



Thema Robotik



Zum Abschluss ihrer Klausurtagung wollen sich die Fraktionsvorsitzenden nun unter anderem mit den Chancen und Risiken durch den verstärkten Einsatz von Robotern in der Arbeitswelt auseinandersetzen. In Murnau wird dazu der Robotikforscher Sami Haddadin von der Technischen Universität München referieren, er hat sich besonders mit den Möglichkeiten im Bereich der Pflege alter und behinderter Menschen auseinandergesetzt.

Diese Nachricht wurde am 08.05.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.