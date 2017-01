Fraktionsklausur SPD berät über Flüchtlingspolitik und Sicherheit

Innenansicht des Willy-Brandt-Hauses, der SPD-Parteizentrale in Berlin. (Imago / Pemax)

Die SPD-Fraktion berät heute und morgen auf einer Klausur in Berlin über ihre Strategie für die Bundestagswahl.

Schwerpunkte des Treffens sind die Themen Flüchtlingspolitik und innere Sicherheit. Außerdem soll es um den Wohnungsbau und die Familienpolitik gehen. Die SPD will Familien durch einen eigenen Steuertarif finanziell fördern. Er soll auch für nicht verheiratete Paare mit Kindern und für Alleinerziehende gelten. Die Sozialdemokraten wollen zudem die Kinderbetreuung ausbauen. Der Fraktionsvorsitzende Oppermann sprach sich in der "Rheinischen Post" für einen Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung bis zum Ende der Grundschulzeit aus. Auf der Klausur soll es außerdem um die Verankerung von Kinderrechten im Grundgesetz gehen, was CDU und CSU bisher ablehnen.



Als Gäste werden der Präsident des Bundeskriminalamts, Münch, und der Chef des Deutschen Gewerkschaftsbundes, Hoffmann, erwartet.