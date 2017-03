Deutschland ist für den US-Politikwissenschaftler Francis Fukuyama derzeit der wichtigste Verteidiger der Demokratie weltweit.

US-Präsident Trump spreche weder über Demokratie noch über Menschenrechte, sagte Fukyama der "NZZ am Sonntag". Trump rede nur über die Eigeninteressen der USA. Generell sei der Nationalstaat weiter auf dem Vormarsch. Eine ähnliche Phase habe es zuletzt in den 1930er Jahren gegeben. Fukuyama betonte, seit seinem 1992 veröffentlichten Essay über "Das Ende der Geschichte" habe sich der Trend umgekehrt. Dennoch glaube er weiter, dass die historische Entwicklung letztlich in eine Form der liberalen Demokratie münden werde.