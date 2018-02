Einen Tag nach dem Ende der Olympischen Spiele in Südkorea kehrt der Großteil der deutschen Mannschaft heute nach Hause zurück.

Ihr Flugzeug soll am Nachmittag in Frankfurt am Main landen. Insgesamt haben die deutschen Athletinnen und Athleten in Pyeongchang 31 Medaillen gewonnen, darunter 14 goldene. Besser hatte nur Norwegen abgeschnitten.



Die nächsten Olympischen Winterspiele finden in vier Jahren in Peking statt.

Diese Nachricht wurde am 26.02.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.