Frankfurt am Main

Der Zentralrat der Juden in Deutschland plant in Frankfurt am Main die Errichtung einer Jüdischen Akademie.

Die Bildungseinrichtung solle jüdische Perspektiven in die öffentliche Diskussion einbringen und zu einer toleranten, religionsfreundlichen und pluralistischen Gesellschaft beitragen, sagte der Präsident des Zentralrats, Schuster. - Der Magistrat der Stadt entschied heute, dem Projekt ein ehemaliges Professorenhaus und ein angrenzendes freies Grundstück nahe dem Messegelände zur Verfügung zu stellen. Die Stadt verwies zur Begründung auf den Einfluss des Judentums auf die Geschichte Europas seit dem Mittelalter. Auch das Land Hessen sagte der Akademie seine Unterstützung zu.

09.02.2018