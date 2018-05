Die CDU-Vorsitzende Merkel hat ihre Partei aufgefordert, mehr weibliche Mitglieder zu werben und mehr Frauen in den Bundestag zu bringen.

In einer Festrede zum 70-jährigen Bestehen der Frauenunion sagte Merkel in Frankfurt am Main, die Erhöhung des Frauenanteils sei für die CDU eine Existenzfrage. Sonst genüge man nicht dem Anspruch einer Volkspartei. Dies müsse man den Männern deutlich sagen. Gegenwärtig seien nur 25 Prozent der Parteimitglieder weiblich. Die Frauenunion der CDU wurde am 1. Mai 1948 in Frankfurt gegründet.

Diese Nachricht wurde am 05.05.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.