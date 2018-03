Frankfurt am Main

Nach einem fast zwölfstündigen Flug ist die Deutsche Paralympische Mannschaft am Abend in Frankfurt am Main eingetroffen.

Dort wurden die Sportler von Verwandten, Freunden und Bekannten empfangen. Die Athleten des Deutschen Behindertensportverbandes hatten in Südkorea insgesamt 19 Medaillen gewonnen: Sieben goldene, acht silberne und vier bronzene. Damit belegte Deutschland Rang fünf in der Gesamtwertung.

Diese Nachricht wurde am 19.03.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.