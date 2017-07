Die Europäische Kommission hat Staatshilfen für den defizitären Flughafen Frankfurt-Hahn genehmigt.

Dadurch würden Wettbewerb und Handel wegen der eher isolierten Lage im Hunsrück nicht beeinträchtigt, teilte die Behörde in Brüssel mit. Die Unterstützung im Volumen von gut 25 Millionen Euro soll es dem Flughafen ermöglichen, in die Gewinnzone zurückzukehren. Das Areal liegt 120 Kilometer von Frankfurt am Main entfernt und wird vor allem von der irischen Fluggesellschaft Ryanair genutzt.