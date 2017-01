Frankfurt / Kabul 26 weitere Afghanen abgeschoben

Demonstration gegen Abschiebungen nach Afghanistan am Frankfurter Flughafen (dpa)

26 weitere Afghanen sind aus Deutschland in ihr Heimatland abgeschoben worden.

Sie landeten heute früh mit einer aus Frankfurt am Main kommenden Maschine in der Hauptstadt Kabul. Laut Medienberichten handelt es sich um Straftäter und alleinreisende Männer. Am Frankfurter Flughafen hatten gestern abend rund 100 Menschen gegen die Abschiebungen protestiert. Der Geschäftsführer der Menschenrechtsorganisation Pro Asyl, Burkhardt, erklärte, die Lage in Afghanistan habe sich dramatisch verschlechtert. Deshalb seien Abschiebungen inhuman und unverantwortlich.