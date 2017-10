Bundeskanzlerin Merkel und Frankreichs Präsident Macron haben am Abend in Frankfurt am Main die Buchmesse eröffnet.

Frankreich ist in diesem Jahr Gastland der Messe, an der 7.300 Anbieter aus 100 Staaten teilnehmen. Merkel und Macron betonten in ihren Ansprachen bei der Eröffnungsfeier, wie sehr die Kultur beide Länder verbinde - trotz aller Kontroversen und Kriege. Die Veranstalter rechnen mit insgesamt rund 270.000 Besuchern. Die Buchmesse dauert bis Sonntag.