Zum Abschluss der Frankfurter Buchmesse wird die kanadische Schriftstellerin Margaret Atwood heute mit dem Friedenspreis des Deutschen Buchhandels ausgezeichnet.

In der Begründung des Stiftungsrates heißt es, die 77-Jährige sei eine der bedeutendsten Erzählerinnen der Gegenwart. In ihren Werken zeige sie politisches Gespür und Hellhörigkeit für gefährliche unterschwellige Entwicklungen und Strömungen. Der mit 25.000 Euro dotierte Friedenspreis gilt als wichtigster deutscher Kulturpreis. Die Verleihung findet in der Frankfurter Paulskirche statt.