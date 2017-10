Zum Abschluss der Frankfurter Buchmesse hat die kanadische Schriftstellerin Margaret Atwood den Friedenspreis des Deutschen Buchhandels entgegengenommen.

In ihrer Dankesrede in der Frankfurter Paulskirche äußerte sich die 77-Jährige auch zur aktuellen politische Situation weltweit. An vielen Fronten bestehe Anlass zur Sorge. Mit Blick auf die USA sagte Atwood, jahrzehntelang hätten die Vereinigten Staaten trotz aller Mängel als Symbol für Freiheit und Demokratie gegolten. Das sei vorbei.



Der mit 25.000 Euro dotierte Friedenspreis gilt als wichtigster deutscher Kulturpreis. In der Begründung des Stiftungsrates heißt es, Atwood sei eine der bedeutendsten Erzählerinnen der Gegenwart. In ihren Werken zeige sie politisches Gespür und Hellhörigkeit für gefährliche unterschwellige Entwicklungen und Strömungen.