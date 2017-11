Journalisten von ARD, ZDF und Deutschlandradio setzen sich gegen die Kritik einiger Printmedien an den öffentlich-rechtlichen Sendern zur Wehr.

Unter anderem der Präsident des Bundesverbandes Deutscher Zeitungsverleger, Döpfner, hatte zuletzt von einer "gebührenfinanzierten Staats-Presse" gesprochen. Er kritisiert, die öffentlich-rechtlichen Medien stellten im Internet eine unlautere Konkurrenz für die Verlage dar.



Redakteure von ARD, ZDF und Deutschlandradio schreiben in einer heute veröffentlichten Erklärung wörtlich: "Wir fühlen uns diskreditiert, wenn Sie uns als Staatsfunk bezeichnen und uns damit unterstellen, dass wir uns politisch steuern lassen." Mit solchen Äußerungen werde die Arbeit der öffentlich-rechtlichen Sender verunglimpft; außerdem stellten sich diejenigen, die den Vorwurf des "Staatsfunks" äußerten, selbst in die Nähe von Rechtspopulisten.



Die Erklärung wurde von der Arbeitsgemeinschaft der öffentlich-rechtlichen Redakteursausschüsse verfasst, den gewählten Vertretern der Programmmitarbeiter in den Sendern.