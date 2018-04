In der Frankfurter Paulskirche ist am Abend des Völkermords an den Armeniern im Osmanischen Reich gedacht worden.

Der Zentralrat der Armenier in Deutschland kritisierte, die Türkei als Nachfolgestaat des Osmanischen Reiches lehne es weiter ab, dieses Verbrechen als Genozid anzuerkennen. Ankara weigere sich, aus der eigenen Geschichte zu lernen.



Zwischen 1915 und '18 wurden bis zu 1,5 Millionen überwiegend christliche Armenier ermordet. Mittlerweile haben mehr als 20 Staaten das Geschehen als Genozid offiziell anerkannt, darunter Deutschland. Die Türkei spricht dagegen von Massenvertreibungen und gewalttätigen Auseinandersetzungen im Zusammenhang mit dem Krieg.

