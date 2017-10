Frankreich will bis zum Jahresende 2018 entscheiden, wieviele Atomkraftwerke abgeschaltet werden.

Umweltminister Hulot sagte der Zeitung "Le Monde", er werde in etwa einem Jahr einen Plan vorlegen, in dem die genaue Zahl der zu schließenden Kernkraftwerke genannt werde. Frankreich will den Anteil der Atomenergie an der Stromerzeugung bis 2025 auf 50 Prozent senken. Bislang kommen etwa drei Viertel des Stroms aus den 58 Atommeilern des Landes.