In Frankreich sind in einem abgestellten Kühltransporter 26 Flüchtlinge entdeckt worden, darunter ein Kleinkind.

Nach Angaben der Rettungskräfte war der Lkw an einem Fährterminal bei Dünkirchen abgestellt. Das Kleinkind wurde mit Anzeichen einer leichten Unterkühlung in ein Krankenhaus gebracht. Seine aus dem Iran stammende Mutter war ebenfalls in dem Lastwagen. Die Migranten wollten den Angaben zufolge nach Großbritannien.