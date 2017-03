Frankreich hat wichtige Hürden für eine Schließung des Atomkraftwerks Fessenheim im Elsass aus dem Weg geräumt.

Die Regierung in Paris genehmigte die Fortsetzung des Baus eines neuen Atomreaktors in Flamanville am Ärmelkanal und erfüllte damit eine Bedingung des Stromkonzerns EDF. Zudem erhielt sie die vorläufige Erlaubnis der EU-Kommission, EDF eine Entschädigung von 490 Millionen Euro für die Schließung von Fessenheim zu zahlen. Fessenheim soll abgeschaltet werden, wenn Flamanville in Betrieb geht. Dies ist für Ende 2018 geplant.



In Deutschland gibt es seit Langem Sicherheitsbedenken gegen Frankreichs ältestes noch laufendes Atomkraftwerk Fessenheim, das direkt an der deutschen Grenze am Rhein liegt.