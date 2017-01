Frankreich Abschiedsbesuche von Gauck und Steinmeier

Bundespräsident Joachim Gauck (links) und Außenminister Frank-Walter Steinmeier (dpa / picture alliance / Hannibal Hanschke)

Bundespräsident Gauck setzt seinen Abschiedsbesuch in Frankreich fort.

Heute früh hält das deutsche Staatsoberhaupt eine Rede zum deutsch-französischen Verhältnis an der Universität Sorbonne, später nimmt er an einer Sitzung der Académie Française teil. Gestern hatte Gauck den französischen Präsidenten Hollande getroffen. Angesichts weltweiter Krisen forderten die Politiker eine stärkere Zusammenarbeit beider Länder.



Auch Bundesaußenminister Steinmeier ist zum letzten Mal in seinem derzeitigen Amt in Frankreich. Der SPD-Politiker trifft sich mit seinem Kollegen Ayrault. Steinmeier kandidiert für die Nachfolge von Bundespräsident Gauck.