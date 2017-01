Frankreich-Afrika-Gipfel Hollande kündigt Initiative gegen Terrorismus an

Frankreichs Präsident Hollande und sein malischer Amtskollege Keita bei einer Pressekonferenz in Bamako anlässlich des Frankreich-Afrika-Gipfels. (AFP / Stephane de Sakutin)

Die Teilnehmerländer des Frankreich-Afrika-Gipfels wollen im Kampf gegen Terrorismus künftig enger zusammenarbeiten.

Das kündigte der französische Präsident Hollande nach dem Treffen mit mehr als 30 afrikanischen Staats- und Regierungschefs in der malischen Hauptstadt Bamako an. Man wolle zudem gemeinsam gegen Schlepper und Drogenhändler und damit auch gegen die Finanzierung von Terrorismus vorgehen. Sein Land werde in den kommenden fünf Jahren 23 Milliarden Euro für Entwicklung und Wachstum in Afrika bereitstellen, teilte Hollande mit.



Ein weiteres Thema des Gipfels war die politische Krise in Gambia. Mit Blick auf den bevorstehenden Regierungswechsel sagte der malische Staatschef Keita, er hoffe, dass die Verantwortung friedlich übergeben werde. - Der im Dezember abgewählte gambische Präsident Jammeh hatte seine Niederlage zunächst eingeräumt, dann aber angekündigt, nicht zurücktreten zu wollen. Wahlsieger Barrow soll am kommenden Donnerstag als neuer Staatschef vereidigt werden.