Das französische Atomkraftwerk Fessenheim ist für mehrere Wochen außer Betrieb.

Wie die Betreibergesellschaft mitteilte, wurde Reaktor eins in der Nacht für Wartungsarbeiten abgeschaltet. Reaktor zwei liegt wegen eines Problems bei einem Dampfgenerator bereits seit Juni still. Fessenheim ist seit 40 Jahren am Netz und damit das älteste Atomkraftwerk in Frankeich. Nach derzeitiger Planung soll es stillgelegt werden, sobald im nordfranzösischen Flamanville ein neuer Druckwasserreaktor in Betrieb ist.