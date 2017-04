Frankreich hat die Schließung des Atomkraftwerks Fessenheim an der Grenze zu Baden-Württemberg auf den Weg gebracht.

Die Regierung veröffentlichte im Amtsblatt ein entsprechendes Dekret. Umweltministerin Royal sprach von einem Beitrag zur Energiewende, die Frankreichs Abhängigkeit von der Atomkraft verringern solle. Fessenheim ist das älteste französische Atomkraftwerk, das noch in Betrieb ist. Es ging 1977 ans Netz. Seine Abschaltung, ein Wahlversprechen des scheidenden Präsidenten Hollande, ist nun allerdings an eine Bedingung geknüpft. Sie soll erst erfolgen, wenn in Flamanville am Ärmelkanal ein moderner Atomreaktor in Betrieb geht, was frühestens Ende 2018 der Fall sein wird. Die Bundesregierung fordert seit langem, Fessenheim vom Netz zu nehmen, mit Verweis auf Sicherheitsbedenken.