Der Angreifer vom Pariser Flughafen Orly hat vor seiner Tat Drogen und Alkohol zu sich genommen.

Die Staatsanwaltschaft teilte mit, im Blut des Mannes seien Spuren von Kokain, Cannabis sowie Alkohol gefunden worden. Der 39-Jährige war am Samstag von Sicherheitskräften erschossen worden, als er versucht hatte, einer Soldatin am

Flughafen die Waffe zu entreißen. Zuvor hatte er bei einer Personenkontrolle in einem Vorort von Paris bereits auf einen Polizisten gefeuert und ihn verletzt. Den Angaben zufolge rief der Täter während der Attacke, dass er für Allah sterben wolle.