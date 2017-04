Französische Ermittler haben bei zwei festgenommenen Terrorverdächtigen auch Sprengstoff, Waffen und eine Flagge der Terrormiliz IS gefunden.

Auf einer Pressekonferenz sagte Anti-Terror-Staatsanwalt Molins am Abend in Paris, die beiden Männer hätten eine gewaltsame Aktion auf französischem Territorium geplant - und die Tat habe auch unmittelbar bevorgestanden. Allerdings seien der Tag und das Ziel noch unklar.



Die Verdächtigen wurden in Marseille festgenommen. Die Ermittler stellten bei ihnen unter anderem drei Kilogramm TATP sicher. Das ist der Sprengstoff, den islamistische Attentäter schon mehrfach verwendet haben - etwa bei Anschlägen in Paris und Brüssel. Staatspräsident Hollande sprach von einem bemerkenswerten Erfolg der Ermittler.