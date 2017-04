Bei den beiden gestern in Frankreich festgenommenen Terrorverdächtigen sind Sprengstoff, Waffen und eine Flagge der Terrormiliz IS gefunden worden.

Wie der zuständige Staatsanwalt Molins in Paris mitteilte, hatten die Männer einen unmittelbar bevorstehenden Anschlag im Land geplant. Über den genauen Tag und das Ziel wisse man aber noch nichts. Die Verdächtigen waren in Marseille gefasst worden.



In Frankreich findet am Sonntag die erste Runde der Präsidentschaftswahl statt. Im Vorfeld wurden die Sicherheitsvorkehrungen noch einmal verschärft.