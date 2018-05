Nach dem Messerangriff von Paris haben Ermittler die Eltern und einen Freund des Täters verhört.

Wie die Polizei mitteilte, geht es um die Frage, ob der 20-Jährige Komplizen hatte. Der Mann war gestern Abend in der Pariser Innenstadt mit einem Messer auf Passanten losgegangen. Er tötete einen Mann und verletzte vier Personen, bevor die Polizei ihn erschoss. Der Täter wurde nach Angaben des Innenministeriums in Paris in Tschetschenien geboren und besaß seit acht Jahren die französische Staatsbürgerschaft. Er war nicht vorbestraft, wurde aber wegen seiner radikalen Ansichten als mögliches Sicherheitsrisiko geführt.

