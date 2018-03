In Frankreich sollen Arbeitslose künftig bei ihrer Jobsuche stärker kontrolliert werden.

Das teilte das Arbeitsministerium am Abend in Paris nach Beratungen mit den Sozialpartnern mit. Demnach sollen Arbeitssuchende monatlich auflisten, was sie unternommen haben, um eine Stelle zu finden. Die Neuregelung gilt vom kommenden Jahr an. Die Zahl der Verwaltungsmitarbeiter soll aus diesem Grund von 200 auf 1.000 aufgestockt werden. Arbeitsministerin Pénicaud will nach einem Bericht der Wochenzeitung "Le Journal de Dimanche" die Reform der Arbeitslosenversicherung Mitte April vorstellen.

