In der Flüchtlingspolitik plant die französische Regierung Änderungen.

Innenminister Collomb legte dem Kabinett in Paris einen Gesetzentwurf vor, der beschleunigte Asylverfahren und eine längere Abschiebehaft vorsieht. Danach sollen die Behörden künftig Asylanträge in der Regel innerhalb von sechs

Monaten bearbeiten anstatt wie bisher in elf Monaten. Die Dauer der Abschiebehaft wird der Novelle zufolge von derzeit 45 auf 90 Tage verdoppelt.



Hilfsorganisationen protestieren scharf gegen das Vorhaben; es ist auch in der Regierungspartei umstritten.

Diese Nachricht wurde am 21.02.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.