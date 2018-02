In Frankreich sind nach Angaben der Regierung seit Anfang dieses Jahres zwei Anschläge vereitelt worden.

Einer sei auf eine Sportstätte geplant gewesen, der andere auf Militärkräfte, sagte Innenminister Collomb dem Radiosender Europe-1. Nach seinen Angaben waren die Verdächtigen, die in diesem Zusammenhang festgenommen wurden, alle in einer Gefährderdatei aufgelistet. Wegen Verherrlichung des Terrorismus wurden heute laut Collomb drei Moscheen im Land geschlossen - eine im Großraum Paris, die beiden anderen in Aix-en-Provence und Marseille.

