In Frankreich hat nach der Nationalversammlung auch der Senat die Bahnreform gebilligt.

Demnach wird der staatliche SNCF-Konzern für den Wettbewerb geöffnet und nach Vorbild der Deutschen Bahn in eine Aktiengesellschaft mit eigener unternehmerischer Verantwortung umgewandelt. Bisherige Zusatzleistungen für Bahnmitarbeiter und Pensionäre fallen in Zukunft weg.



Die Gewerkschaften und Bahnmitarbeiter in Frankreich protestieren seit drei Monaten gegen das Vorhaben. Immer wieder kam es zu Streiks.

Diese Nachricht wurde am 14.06.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.