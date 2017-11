In Frankreich endet heute der Ausnahmezustand.

Er war vor fast zwei Jahren vom damaligen Präsidenten Hollande ausgerufen worden, nachdem Terroristen an mehreren Orten in Paris Anschläge verübt und 130 Menschen ermordet hatten. Im Rahmen des seitdem mehrfach verlängerten Ausnahmezustandes konnten die Behörden präventiv gegen mutmaßliche Gefährder vorgehen. Anfang der Woche unterzeichnete Präsident Macron ein Sicherheitsgesetz, das einige Regelungen des Ausnahmezustandes als reguläres Recht festschreibt. So können die Behörden weiterhin auf Verdacht hin Wohnungen durchsuchen und die Bewegungsfreiheit von Menschen einschränken, die sie für Gefährder halten.