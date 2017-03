Der unabhängige französische Präsidentschaftskandidat Macron hat nach einem Treffen mit Bundeskanzlerin Merkel von einer großen Übereinstimmung gesprochen.

Er sehe bei Merkel den Willen, voranzuschreiten und mit Frankreich mehr zu machen, sagte Macron vor dem Kanzleramt in Berlin. Sein Land müsse aber zunächst die Wirtschaft reformieren, betonte Macron. Er traf sich auch mit

Bundesaußenminister Gabriel. Der SPD-Politiker lobte Macron für seinen pro-europäischen Kurs. Europa brauche ein starkes Frankreich, einen Präsidenten, der klar europäisch orientiert sei, sagte Gabriel.



Der 39-jährige Macron gilt als Favorit für das Amt des Staatsoberhauptes in Frankreich. Umfragen zufolge könnte er die Rechtspopulistin Le Pen in einer Stichwahl deutlich besiegen.