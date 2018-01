Im Kampf gegen die hohe Zahl von Verkehrstoten wird das Tempolimit auf Frankreichs Landstraßen von 90 auf 80 Stundenkilometer gesenkt.

Die Maßnahme trete am 1. Juli in Kraft, teilte Premierminister Philippe in Paris mit. So könnten zwischen 350 und 400 Menschenleben pro Jahr gerettet werden. Zudem werde es künftig härtere Strafen gegen jene geben, die beim Fahren das Handy benutzten oder den Zebrastreifen ignorierten.

Diese Nachricht wurde am 10.01.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.