Frankreich hat nach Angaben von Außenminister Ayrault Beweise dafür, dass die syrische Regierung für einen Chemiewaffeneinsatz Anfang April in Chan Scheichun verantwortlich ist.

Ayrault sagte in Paris, die französischen Geheimdienste würden die Belege dafür in den kommenden Tagen präsentieren. Bei dem Vorfall waren mehr als 80 Menschen getötet worden. Die Regierung von Präsident Assad bestreitet, jemals Giftgas eingesetzt zu haben.



Die Organisation für ein Verbot von Chemiewaffen, OPCW, bestätigte den Einsatz von Giftgas in Syrien. Die Analyse von Proben habe Sarin oder eine vergleichbare Substanz nachgewiesen.