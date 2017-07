Im französischen Atomkraftwerk Fessenheim stehen nun beide Reaktoren wieder still.

Der Betreiber EDF teilte mit, auch Reaktor eins sei heruntergefahren worden - voraussichtlich für einige Wochen. In dieser Zeit sollen Wartungsarbeiten durchgeführt und ein Teil der Brennstäbe ausgetauscht werden. Reaktor 2 ist auf Geheiß der Atomaufsicht bereits seit Juni 2016 nicht mehr am Netz.



Das Atomkraftwerk, das 40 Jahre alt ist, steht seit langem wegen vieler Pannen in der Kritik. Die Regierung hatte im April die Stilllegung besiegelt. Das soll aber erst geschehen, wenn ein neuer Reaktor in Flamanville fertiggestellt ist - vermutlich 2019.