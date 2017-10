Aus Protest gegen Sparpläne der Regierung sind in Frankreich zahlreiche Beschäftigte des öffentlichen Dienstes in den Streik getreten.

Betroffen ist derzeit vor allem der Luftverkehr. Rund 30 Prozent der Flüge wurden gestrichen. Im Bahnverkehr blieben größere Störungen bisher aus. Bestreikt werden auch die Post sowie Kindergärten, Schulen, Krankenhäuser und Bibliotheken. Landesweit sind heute 130 Kundgebungen angemeldet, die größte am Nachmittag in Paris. Die Regierung plant die Streichung von 120.000 Stellen. Zudem will sie die Gehälter im öffentlichen Dienst einfrieren. Mit den Einschnitten will Präsident Macron die EU-Defizitgrenze von drei Prozent erstmals seit zehn Jahren wieder einhalten.



Auch im öffentlichen Dienst Belgiens wird gestreikt. Lehrer und Bedienstete der Post erschienen nicht zum Dienst, ebenso Beschäftigte der Verkehrsbetriebe. Der Protest richtet sich gegen die Spar- und Privatisierungspläne der Regierung.