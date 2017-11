Fünfeinhalb Jahre nach einer Serie von islamistischen Terroranschlägen in Südfrankreich hat ein Gericht in Paris den Bruder des Attentäters zu 20 Jahren Haft verurteilt.

Er wurde für schuldig befunden, an einer terroristischen Vereinigung beteiligt gewesen zu sein und seinen jüngeren Bruder radikalisiert zu haben. Ein weiterer Angeklagter erhielt eine Haftstrafe von 14 Jahren, weil er dem Attentäter unter anderem eine Waffe überlassen hatte.



Bei der Anschlagsserie im März 2012 tötete der französisch-algerische Mohammed Merah in der Region Toulouse an mehreren Tagen drei Soldaten sowie einen Lehrer und drei Kinder einer jüdischen Schule. Er selbst wurde von der Polizei erschossen.