Der Vorsitzende der deutsch-französischen Parlamentariergruppe, Andreas Jung, hat sich besorgt über die guten Werte für Parteien am politischen Rand in Frankreich geäußert.

Die rechtsextreme Präsidentschafts-Kandidatin Marine Le Pen und der linksextreme Jean-Luc Mélenchon hätten anti-europäische, deutschfeindliche Programme, sagte der CDU-Politiker im Deutschlandfunk: "Europa und Deutschland werden von ihnen für die französische Krise verantwortlich gemacht."



Hinsichtlich des auch von anderen Präsidentschaftskandidaten immer wieder kritisierten deutschen Exportüberschusses sagte Jung, das Problem sei vor allem mit einer wettbewerbsfähigen französischen Wirtschaft zu reduzieren. Irland und Spanien etwa sei dies mit Reformen gelungen.



Die Situation im Wahlkampf um die französische Präsidentschaft wertete er als Ausdruck für die Krise der beiden großen Parteien. Das zeige sich in den Umfragen, die den konservativen Bewerber Francois Fillon und den Sozialisten Benoit Hamon bei zusammengerechnet weniger als 30 Prozent sehen.



Insgesamt sei die Wahl von großer Bedeutung. "Es geht um ganz eindeutige Weichenstellungen in Sachen Europa", führte der Bundestagsabgeordnete aus. Für einen französischen Reformprozess stünden vor allem Fillon und der sozialliberale Kandidat Emmanuel Macron.



Am Sonntag findet die erste Runde der Präsidentschaftswahl statt. Beobachtern zufolge haben vier Kandidaten Chancen, sich für die Stichwahl am 7. Mai zu qualifizieren: In Umfragen liegen der unabhängige Bewerber Macron und die Rechtspopulistin Le Pen vorn. Dahinter kommen der Konservative Fillon und der Linke Mélenchon. Für heute stehen die insgesamt elf Kandidaten für die Präsidentschaftswahl in Fernseh-Interviews Rede und Antwort. Der Sender France 2 gibt den Bewerbern jeweils 15 Minuten Zeit, um ihr Programm zu erläutern. Eine gemeinsame Diskussionsrunde wurde abgesagt, weil einige Bewerber Bedenken hatten.