Die Frankreich-Expertin Claire Demesmay von der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik hält es für denkbar, dass der konservative Präsidentschaftsbewerber François Fillon trotz seiner Affären am Ende die Wahl gewinnt.

Demesmay sagte im Deutschlandfunk weiter, für Europa und das deutsch-französische Verhältnis wäre aber der unabhängige, sozialliberale Kandidat Emmanuel Macron die beste Option. Allerdings wäre er im Falle eines Wahlsieges von der Zusammensetzung der Nationalversammlung abhängig, die im Juni gewählt werde, betonte Demesmay.



Der Leiter des Auslandsressorts der Zeitung "Die Welt", Sascha Lehnartz, kritisierte, das konservative Lager in Frankreich habe sich zu sehr dem rechtsextremen Front National angenähert. Der Mitte-links-Kandidat Macron habe geschafft, was ihm keiner zugetraut hat, nämlich dass seine Bewegung "En marche" Hoffnung verbreite - die Hoffnung, jenseits der etablierten Partien eine vernunftgeleitete, Mitte-orientierte Politik zu machen mit einem Mix aus linken und liberalen Ideen, so Lehnartz. Allerdings sei Macron bisher ungetestet, es bleibe ein großes Fragezeichen, was genau er eigentlich wolle: "Wenn Macron gewinnt, dann befinden wir uns auf unkartographierten Gebiet."



François Fillon ahme US-Präsident Trump nach, so Michaela Wiegel, die Frankreich-Korrespondentin der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung". Fillon schare seine Leute hinter sich, obwohl es in seiner Partei nach den Affären der jüngeren Vergangenheit keine klare Front mehr für ihn gebe. Die Kandidatur sei jenseits der Kategorien von Moral und Anstand. Es sei aber auch interessant, wie Fillons politische Gegner mit den Enthüllungen pünktlich zur Wahlkampfzeit profitierten.



