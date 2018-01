Nach dem Angriff auf Gefängniswärter in Nordfrankreich droht einem dort inhaftierten deutschen Islamisten ein neues Verfahren wegen versuchten Mordes.

Dies stehe in Zusammenhang mit einer terroristischen Tat, teilte die Pariser Staatsanwaltschaft mit. Der Dschihadist Ganczarski hatte in der vergangenen Woche drei Gefängniswärter in Vendin-le-Vieil mit einem Messer verletzt. Im Zusammenhang mit einem Anschlag auf Djerba im Jahr 2002 verbüßt er dort eine 18-jährige Gefängnisstrafe. Da er in Isolationshaft ist, ist unklar, wie er an das Messer kam.



Der Angriff löste landesweite Proteste in Haftansatlten aus. Viele Beschäftigte folgten einem Aufruf der Gewerkschaften. Die Proteste richteten sich gegen den Personalmangel und eine Überbelegung der Gefängnisse. Präsident Macron kündigte einen neuen Sicherheitsplan für die Haftanstalten des Landes an. Er soll bis Ende Februar vorgestellt werden.

