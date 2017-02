Frankreich Drei Festgenommene sollen Terroranschlag geplant haben

In der Nähe der südfranzösischen Stadt Montpellier sind mehrere Terrorverdächtige festgenommen worden (dpa picture alliance Le Midi Libre Jean Michel Mart )

In Frankreich sind formell Ermittlungen gegen zwei junge Männer und eine Jugendliche wegen mutmaßlicher terroristischer Anschlagsplanungen eingeleitet worden.

Ihnen werde außerdem die gemeinschaftliche Herstellung von Sprengmitteln vorgeworfen, hieß es von Seiten der Justiz. Ermittler hatten die drei Personen am Freitag in der Region Montpellier in Südfrankreich gefasst.



Seit den Pariser Anschlägen vom 13. November 2015 herrscht in Frankreich der Ausnahmezustand, das Anschlagsrisiko gilt als unvermindert hoch.