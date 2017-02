Einen "institutionellen Staatsstreich" wirft François Fillon der Linken vor und meint damit wohl, linke Politiker, Journalisten, Richter hätten sich zusammengetan, um mit gezielter Strategie seine Kandidatur zu Fall zu bringen. Das ist starker Tobak, natürlich hat der Sprecher des sozialistischen Präsidentschaftskandidaten Benoit Hamon diesen Vorwurf sofort als "skandalös" zurückgewiesen.

Zur Frage, wer die Wochenzeitung "Le canard enchainé" seit Tagen mit detaillierten Informationen zu den Einkünften Penelope Fillons versorgt, die sie als parlamentarische Assistentin ihres Mannes aus der Staatskasse bekommen haben soll, ohne wirklich gearbeitet zu haben - von über 800.000 Euro ist mittlerweile die Rede, hinzukommen 84.000 Euro an zwei seiner Kinder, die Fillon ebenfalls als Assistenten beschäftigte - : Wer also ein Interesse daran haben könnte, Fillon zur Aufgabe zu zwingen - dazu kursieren verschiedene Gerüchte in Paris. Die Namen der unmittelbaren politischen Konkurrenten Marine Le Pen und Emmanuel Macron drängen sich geradezu auf und werden genannt, auch der Rachefeldzug einer alten Intimfeindin François Fillons wird nicht ausgeschlossen.

Kein Ersatzkandidat in Sicht

Die politische Linke als Quelle der Angriffe auf François Fillon – diese Idee gilt den Pariser Salons eher als abseitig, von einer Nicht-Kandidatur Fillons würden sie kaum profitieren. Vielleicht sind sie genau deshalb ein ideales Ziel für dessen Gegenangriff: Die Wählerschaft der Linken bringt François Fillon ohnehin keine großen Sympathien entgegen, dafür umwirbt Fillon sehr wohl die Anhänger Marine Le Pens oder Emmanuel Macrons. Offenkundig hatte François Fillon das Gefühl, etwas tun zu müssen, um aus der Defensive herauszufinden; wie groß die Not ist, zeigt sein Appell, die Partei möge ihm noch zwei Wochen zur Seite stehen. Er weiß genau, dass – entgegen offizieller Beteuerungen – sehr wohl über einen "Plan B" nachgedacht wird, wenn auch mehr aus Verzweiflung, denn ein Ersatzkandidat ist - solange Alain Juppé bei seinem "Nein!" bleibt - weit und breit nicht zu sehen "Ich brauche euch jetzt!" ruft Fillon den Seinen zu, doch umgekehrt gilt: Sie brauchen ihn auch. Drei Jahre hat Fillon an seinem Konzept für ein "erneuertes Frankreich" gearbeitet, kein anderer Kandidat macht so konkrete Vorschläge, nicht zuletzt deswegen konnte er die Vorwahlen der Konservativen so überzeugend gewinnen, in ganz Frankreich die Umfragen anführen, als sicherer Favorit gelten.

Einen solchen Kandidaten ersetzt man nicht über Nacht. So müssen die Konservativen Fillon Erfolg wünschen, dabei glauben viele nicht mehr wirklich, dass die Justiz herausfinden wird, bei den Zahlungen sei alles mit rechten Dingen zugegangen. Doch selbst wenn dies geschieht, wird Fillon Mühe haben, in den Wahlkampf zurückzufinden: Sein Ruf ist angeschlagen, die Favoritenrolle dahin. Über sein liberal-konservatives Programm kann man gut streiten. Doch unbestreitbar ist, dass Fillon von allen Präsidentschaftskandidaten der Einzige ist, bei dem man wirklich weiß, wofür er steht. Sein Rückzug könnte für das Land dramatische Folgen haben.

Jürgen König (Deutschlandradio/ Bettina Straub)Jürgen König, geb. 1959, Journalist, Autor, Moderator. Studierte Musikwissenschaft und Neue deutsche Literatur in Hamburg und Berlin. Von 1991 bis 1996 freier Kulturkorrespondent in Paris, seither für Deutschlandradio tätig als Redakteur und Moderator, Kulturkorrespondent im Hauptstadtstudio von 2010 bis 2013, im Anschluss Redaktionsleiter von "Studio 9 - Kultur und Politik". Seit Januar 2016 Korrespondent in Paris.