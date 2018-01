In Frankreich haben Angriffe auf Polizisten in der Silvesternacht Empörung ausgelöst.

Zwei Beamte wurden in einem Pariser Vorort von einer Menschenmenge mit Schlägen und Tritten verletzt; von dem Vorfall kursieren Videobilder im Internet. Innenminister Collomb sprach von "untragbarer Gewalt". Er thematisierte Probleme in französischen Vorstädten und sprach von der Wut der Bürger dort, die in unmenschlichen Hochhaus-Blöcken leben müssten. Daraus könne nur Gewalt entstehen, sagte Collomb. Eine gewisse Zahl an Vierteln sei im Lauf der letzten zehn bis fünfzehn Jahre verarmt. Nötig sei eine grundlegende Reform der Stadtpolitik.

Diese Nachricht wurde am 02.01.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.