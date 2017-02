Frankreich Ermittlungen gegen zwei Männer wegen geplanter Terrorakte

Polizeipräsenz in Paris (Archivbild) (dpa/ picture alliance / Christophe Petit Tesson)

Wegen mutmaßlicher Attentatspläne sind in Frankreich zwei Männer im Alter von 19 und 27 Jahren angeklagt und inhaftiert worden.

Ihnen werde Mitgliedschaft in einer kriminellen Vereinigung in Verbindung mit einem terroristischen Vorhaben sowie Waffenbesitz zur Last gelegt, hieß es in Paris. Die Staatsanwaltschaft leitete ein Ermittlungsverfahren ein. Die beiden jungen Männer waren am Dienstag in Marseille und Clermont-Ferrand festgenommenen worden. Wegen ihrer Zugehörigkeit zur radikalislamischen Salafistenszene waren sie den Geheimdiensten bereits bekannt.



In Frankreich wurden seit Anfang 2015 mehrere islamistische Anschläge mit insgesamt 238 Toten verübt. Im Land gilt der Ausnahmezustand.