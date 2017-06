Die französische Justiz hat ein Ermittlungsverfahren gegen die Rechtspopulistin Le Pen wegen des Vorwurfs der Veruntreuung von EU-Mitteln eingeleitet.

Dies bestätigte Le Pens Anwalt in Paris. In dem Fall geht es um Scheinbeschäftigung. Die Chefin des Front National und andere FN-Politiker sollen als Europa-Abgeordnete ihre Assistenten unerlaubt mit Parteiaufgaben betraut haben. Le Pen bestreitet die Vorwürfe. Ihr Anwalt kündigte Rechtsmittel gegen die Ermittlungen an. Die Immunität Le Pens hat das Europa-Parlament bereits wegen anderer Ermittlungen aufgehoben.