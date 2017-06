Die französische Staatsanwaltschaft hat ein Ermittlungsverfahren gegen die Vorsitzende des Front National, Le Pen, eingeleitet.

Sie steht im Verdacht, mit Geldern des Europäischen Parlaments zwei Mitarbeiter bezahlt zu haben, die eigentlich für die Partei tätig waren. Le Pen wird Untreue und Beihilfe zu Untreue vorgeworfen. Die Politikerin wies die Anschuldigungen zurück. Ihr Anwalt kündigte Rechtsmittel an. - Le Pen wurde bei der Wahl in diesem Monat in die französische Nationalversammlung gewählt, ihren Sitz im EU-Parlament gab sie dafür auf.