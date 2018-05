In mehreren französischen Städten sind für den Nachmittag erneut Demonstrationen gegen die Politik von Präsident Macron angekündigt.

Dazu aufgerufen haben die Oppositionsparteien aus dem linken Lager, Gewerksschaften, sowie die globalisierungskritische Organisation Attac. Die größte Kundgebung mit mehreren Zehntausend Teilnehmern wird in Paris erwartet. Demonstrationen soll es unter anderem auch in Straßburg, Marseille und Reims geben.



Die Demonstranten protestieren gegen den Reformkurs des französischen Präsidenten, der in ihren Augen vor allem Unternehmen und Besserverdiener bevorzugt. Zuletzt waren Anfang Mai in Paris zehntausende Menschen gegen Macron auf die Straße gegangen.

Diese Nachricht wurde am 26.05.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.